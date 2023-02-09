Haval H6 едет в Россию - выберите, каким он будет

Haval в скором времени привезет в Россию новый кроссовер H6 третьего поколения. В разных странах его внешность несколько отличается, и компания решила предложить автомобилистам выбрать, какой из двух Н6 им больше по вкусу.
Вариантов ответа три:
- Классический, сдержанный
- Модный, инновационный, соответствующий современным трендам
- Не имеет значения. Цена и уровень оснащения играют более важную роль
Чтобы люди понимали, о чем именно идет речь, компания приложила фотографию с двумя вариантами новинки.
Кроссовер Haval H6 оснащается турбированными двигателями мощностью 150 и 204 л.с., объем которых составляет 1,5 и 2 литра соответственно. На передние или на все колеса крутящий момент передается через семиступенчатый робот.
Пока Haval H6 на российском рынке не представлен. Стоимость его должна быть меньше, чем у Haval F7, который продается у нас по цене от 2 149 000 рублей.
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Фото: Страничка Haval в ВК