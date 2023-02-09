Haval H6 едет в Россию — выберите, каким он будет — журнал За рулем

Haval H6 едет в Россию - выберите, каким он будет

Китайский производитель предлагает выбрать внешность кроссовера, который будет продаваться в нашей стране.

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Haval в скором времени привезет в Россию новый кроссовер H6 третьего поколения. В разных странах его внешность несколько отличается, и компания решила предложить автомобилистам выбрать, какой из двух Н6 им больше по вкусу.

Вариантов ответа три:

  • Классический, сдержанный
  • Модный, инновационный, соответствующий современным трендам
  • Не имеет значения. Цена и уровень оснащения играют более важную роль

Чтобы люди понимали, о чем именно идет речь, компания приложила фотографию с двумя вариантами новинки.

Haval H6 едет в Россию — выберите, каким он будет

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Кроссовер Haval H6 оснащается турбированными двигателями мощностью 150 и 204 л.с., объем которых составляет 1,5 и 2 литра соответственно. На передние или на все колеса крутящий момент передается через семиступенчатый робот.

Пока Haval H6 на российском рынке не представлен. Стоимость его должна быть меньше, чем у Haval F7, который продается у нас по цене от 2 149 000 рублей.

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Фото: Страничка Haval в ВК

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