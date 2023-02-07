Названы 10 худших машин по итогам 2022 года

Купившие их автомобилисты крайне недовольны. И это не бюджетные модели. Среди них есть и Volkswagen, а также Infiniti и Mercedes-Benz.

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Consumer Reports выявил 10 автомобилей, которые больше всего разочаровали своих владельцев. Среди них есть модели Kia, Mercedes-Benz, Nissan, Volkswagen…

Как такое может случиться? Мы ждем от машины одно, а получаем другое. Поэтому рекомендуем перед покупкой изучать автомобили, читая тесты и обзоры от экспертов «За рулем» — старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России.

Покупка автомобиля — это долгосрочное обязательство с многолетними платежами. Если машина не понравилась, сменить ее будет сложно и невыгодно.

Consumer Reports, основываясь на опросах автовладельцев, составил рейтинг самых разочаровывающих автомобилей, которые люди купили в 2022 году. Вопрос был простой — «Купили бы вы этот же автомобиль снова?».

Infiniti QX50 повторно купили бы лишь 40%. Чуть лучше результат у Nissan Kicks — его бы приобрели вновь 49% автомобилистов. Nissan Altima оправдал ожидания 51% владельцев.

Среди KIA самыми разочаровывающими моделями оказались Forte (Cerato) и Seltos. Forte готовы снова купить 51% владельцев, а Seltos — только 48%.

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Есть недотепы и у Mercedes-Benz. Оказалось, что 55% владельцев GLA не стали бы его брать. Среди владельцев GLB разочарованных оказалось 61%.

Volkswagen Taos купили бы повторно 48% владельцев. И этот показатель лучше, чем у Atlas Cross Sport — лишь 38%.

Не нравится большинству хозяев и Jeep Compass, который повторно бы купили только 46% владельцев. Кроме того, Consumer Reports отмечает и проблемы с надежностью у этого кроссовера.

Источник: Consumer Reports