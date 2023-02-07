Geely вдруг решил измениться

23 февраля будет опубликована новая стратегия концерна. И начнут появляться новые модели.

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Ган Цзяюэ, генеральный директор Geely Automobile Group, объявил на внутренней ежегодной деловой конференции в Ханчжоу, что бренд Geely официально опубликует в конце этого месяца стратегию «Geely Brand New Energy».

Стратегия затронет автомобили среднего класса и премиального сегмента. Концерн обещает «первый интеллектуальный электрический продукт». Но что это будет — не уточняется.

Новая стратегия Geely Automobile Group должна привести к 30-процентному росту продаж брендов, входящих в концерн.

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Пока известно только то, что концерн выпустит много новых автомобилей в течение следующих трех лет. Среди них будут не только «интеллектуальные» электромобили, но и машины с гибридными силовыми установками.

Тем временем автопроизводители в Европе начали агитировать за отмену Евро 7, указывая на то, что новый стандарт заставит европейский автопром проиграть китайскому.

Mazda снимет с производства популярный кроссовер — в 2022 году это была самая продаваемая модель марки, и тем непонятнее планы автопроизводителя.

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Фото: Geely