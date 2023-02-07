Geely вдруг решил измениться

Ган Цзяюэ, генеральный директор Geely Automobile Group, объявил на внутренней ежегодной деловой конференции в Ханчжоу, что бренд Geely официально опубликует в конце этого месяца стратегию «Geely Brand New Energy».
Стратегия затронет автомобили среднего класса и премиального сегмента. Концерн обещает «первый интеллектуальный электрический продукт». Но что это будет — не уточняется.
Новая стратегия Geely Automobile Group должна привести к 30-процентному росту продаж брендов, входящих в концерн.
Пока известно только то, что концерн выпустит много новых автомобилей в течение следующих трех лет. Среди них будут не только «интеллектуальные» электромобили, но и машины с гибридными силовыми установками.
Тем временем автопроизводители в Европе начали агитировать за отмену Евро 7, указывая на то, что новый стандарт заставит европейский автопром проиграть китайскому.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
- Mazda снимет с производства популярный кроссовер — в 2022 году это была самая продаваемая модель марки, и тем непонятнее планы автопроизводителя.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: Geely