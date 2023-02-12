Почему жители третьего этажа больше всех страдают от выхлопных газов

ПДД запрещают стоять с работающим двигателем во дворе больше 5 минут. Но не все это соблюдают.

Материалы по теме Когда менять тормозную жидкость: ответ эксперта

Очевидно, что перед началом движения автомобилисты прогревают двигатели. А страдают от этого жители многоквартирных домов, причем не все в равной степени.

Если автомобили не стоят вплотную к дому, то жителям первого и второго этажа приходится не очень туго, рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Дело в том, что выхлопные газы — теплые, а потому легче воздуха и довольно быстро поднимаются вверх. Затем они остывают и задерживаются на высоте около 10 метров от земли.

«Так что хуже всего приходится жителям третьих этажей. Выше газы, конечно, тоже попадают, особенно самые летучие вещества, но разбавление чистым воздухом становится все больше и больше. На высоте более 15–20 метров (этажи с пятого по седьмой) над уровнем земли концентрация становится примерно втрое меньше», — отмечает эксперт.

Соседи прогревают машины под окном? — Повезло пятым-седьмым этажам.