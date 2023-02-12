Почему жители третьего этажа больше всех страдают от выхлопных газов — журнал За рулем

Почему жители третьего этажа больше всех страдают от выхлопных газов

ПДД запрещают стоять с работающим двигателем во дворе больше 5 минут. Но не все это соблюдают.

Материалы по теме
Когда менять тормозную жидкость: ответ эксперта

Очевидно, что перед началом движения автомобилисты прогревают двигатели. А страдают от этого жители многоквартирных домов, причем не все в равной степени.

Если автомобили не стоят вплотную к дому, то жителям первого и второго этажа приходится не очень туго, рассказал эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Дело в том, что выхлопные газы — теплые, а потому легче воздуха и довольно быстро поднимаются вверх. Затем они остывают и задерживаются на высоте около 10 метров от земли.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

«Так что хуже всего приходится жителям третьих этажей. Выше газы, конечно, тоже попадают, особенно самые летучие вещества, но разбавление чистым воздухом становится все больше и больше. На высоте более 15–20 метров (этажи с пятого по седьмой) над уровнем земли концентрация становится примерно втрое меньше», — отмечает эксперт.

Соседи прогревают машины под окном? — Повезло пятым-седьмым этажам.

  • «За рулем» теперь можно читать в RuTube.

Наше новое видео
Китайцы сделали внедорожник (почти!) из популярного кроссовера — 7 заметных изменений
Ретротест полноприводного ГАЗ-63 (видео)
Кроссовер с замашками внедорожника: начались продажи Haval Dargo X

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров37
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: