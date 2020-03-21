Как ни странно, жители первого этажа могут не особо переживать из-за выхлопных газов.

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Не секрет, что в крупных городах основным загрязнителем воздуха является автомобильный транспорт. Мы дышим плохим воздухом, когда идем по улице, когда сами едем в автомобиле и когда выхлопные газы проникают в наши дома.

Я приведу часть таблицы по предельно допустимой концентрации (ПДК) основных загрязняющих веществ, которые, прежде всего, присутствуют в выхлопных газах автомобилей.

Особенно опасен бенз(а)пирен. Это вещество канцерогенно, оно накапливается в организме человека и в окружающей среде. Обладает мутагенным действием. А образуется оно при сгорании углеводородного топлива с недостатком кислорода в отдельных зонах горения. Типичный пример, когда двигатель только что запущен и еще не прогрелся. Вы же прогреваете машину перед поездкой? Ну хоть немного? И многие так делают. Если это происходит во дворе многоквартирного дома, то жители получают по полной.

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в РФ Вещество Класс опасности ПДК максимальная разовая, мг/м3 ПДК среднесуточная, мг/м3 Оксид углерода (СО) 4 5 3 Диоксид азота (NO 2 ) 3 0,2 0,04 Оксид азота (NO) 3 0,4 0,06 Бензин в пересчете на углерод 4 5 1,5 Бенз(а)пирен 1 нет 0,01

Измерить концентрацию этих веществ самостоятельно не получится. Приборы такого назначения сложны и дороги. По сути, это лабораторное оборудование, в обычном магазине не купишь. Дешевые поделки не сертифицированы, и их показания в расчет никто не примет. Жителям домов, которые считают, что с экологией в их дворе есть проблемы, можно порекомендовать вызвать представителей санэпидемстанции. Мобильная лаборатория исследует качество. При регулярном превышении нормативов можно настаивать на замене окон на герметичные пластиковые и установку дополнительных систем фильтровентиляции за счет бюджета города.

Что говорит закон?

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Правила дорожного движения запрещают стоять с работающим двигателем во дворе больше 5 минут. Впрочем, у исправных автомобилей, двигатели которых соответствуют эконормам Евро-4 и Евро-5, чрезмерно загрязненный выхлоп наблюдается в течение первых двух-трех минут работы. Конечно, все зависит от температуры воздуха. В лютый мороз все гораздо хуже и дольше. С отдельными владельцами, подолгу и регулярно прогревающими свой автомобиль, есть смысл побороться — например, написать заявление участковому инспектору полиции. А вот с гостями двора, которые долго греют машину под окнами, эффективных и законных методов борьбы, к сожалению, нет: напишете вы заявление, а они больше никогда не заедут в ваш двор.

Нормативов на высотный градиент распространения выхлопных газов не существует. Отчасти потому, что очень сильное влияние на распределение загрязнителей воздуха оказывает направление ветра и его сила. А это переменчивые составляющие. Немалую роль играют и конфигурация двора, и ориентация проходов и проездов между домами к розе ветров. И тем не менее есть некоторые обобщения.

Если автомобили не стоят вплотную к дому, то жителям первого и второго этажа приходится не очень туго. Дело в том, что выхлопные газы — теплые, а потому легче воздуха и довольно быстро поднимаются вверх. Затем они остывают и задерживаются на высоте около 10 метров от земли. Так что хуже всего приходится жителям третьих этажей. Выше газы, конечно, тоже попадают, особенно самые летучие вещества, но разбавление чистым воздухом становится все больше и больше. На высоте более 15–20 метров (этажи с пятого по седьмой) над уровнем земли концентрация становится примерно втрое меньше.

Концентрация загрязняющих веществ, присутствующих в выхлопных газах автомобиля

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Другое дело, если дом очень высокий, П-образный. Тогда он становится ловушкой для промышленных выхлопных газов, которые выбрасываются из труб заводов, ГРЭС и ТЭЦ. Получается, что оптимальны с точки зрения чистоты воздуха квартиры, расположенные на 5-м — 7-м этажах.

А вот если окна выходят не во двор, а на оживленный проспект, то не только выхлопные газы, но и частицы сажи, резины, асфальта, тормозных колодок могут подниматься вплоть до десятого этажа. Тут дело в более интенсивном вихревом потоке от быстро проезжающих автомобилей.

Поэтому прошу и призываю: следите за исправностью автомобилей, не удаляйте каталитические нейтрализаторы — это сильно ухудшает качество выхлопа. И старайтесь не прогревать машину во дворе жилого дома.