Ученые: электромоторы только увеличат выбросы CO2

Просто нужно просчитать «углеродный след» от их производства и эксплуатации.

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Экологи призывают отказаться от двигателей внутреннего сгорания, загрязняющих атмосферу парниковыми газами, и перейти на электромобили. Ученые же утверждают, что замена бензиновых двигателей на электрические приведет к еще большим выбросам CO 2 . Просто нужно просчитать «углеродный след» от их производства и эксплуатации.

Электродвигатель в эксплуатации чист, но он работает от аккумулятора, который заряжается от электросети, а туда электроэнергия поступает, главным образом, от сжигания газа и угля. Да, есть страны, где электроэнергия производится от условно чистых источников — ГЭС, АЭС, тепла земных недр, энергии ветра и солнца, но таких мало, напоминает РИА Новости. Это, например, Норвегия, Франция. В Калифорнии активно развивают солнечную энергетику, а Китай является лидером по ветроэнергетике — сумма производимого ветрогенераторами электричества приближается к 80 ГВт. Но в большинстве стран электроэнергия по-прежнему результат сгорания ископаемого топлива.

Ученый из Канады Вацлав Смил подсчитал, что, например, в США полная замена бензиновых автомобилей на электрокары потребует на четверть нарастить производство электроэнергии, и это никак не приведет к сокращению выбросов CO 2 .

70% выбросов CO 2 в электрокарах приходится на генерацию электроэнергии, по 15% дают создание кузова и литиевой батареи. Производство узлов и механизмов для электрокаров включает в себя токсичные процессы и требует больших затрат энергии. Со временем, правда, можно уменьшить углеродный след на 35% за счет перехода на возобновляемые источники энергии и создания технологий переработки использованных аккумуляторов.

А пока, говорят эксперты, будущее скорее за гибридным транспортом, комбинирующим режим сжигания бензина и электрической тяги. Единственное неоспоримое преимущество электрокаров они видят в использовании их в мегаполисах, где остро стоит проблема чистого воздуха.