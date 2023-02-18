Вот какими будут BMW через пару лет («китайцы» лучше?) — журнал За рулем

Вот какими будут BMW через пару лет («китайцы» лучше?)

Рендер был сделан на основе концепта i Vision Dee, показанного на выставке CES 2023.

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В перспективе автомобили BMW претерпят серьезные изменения, а виной тому новая платформа Neue Klasse. Именно она ляжет в основу всех будущих моделей, выпускаемых баварским автопроизводителем.

Это приведет к существенным переменам и во внешности машин. Примерно вот так совсем скоро будут выглядеть «бумеры»:

Вот какими будут BMW через пару лет («китайцы» лучше?)

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Первая модель на базе Neue Klasse — седан, эквивалентный 3-й серии. Обратите внимание на новую решетку радиатора. Она небольшая, так как электромобили в воздухозаборниках не нуждается. В решетку интегрированы светодиодные фары. Ожидается, что дизайн автомобиля будет угловатым, а над стилем станет главенствовать аэродинамика.

Вот какими будут BMW через пару лет («китайцы» лучше?)

Минимализм и экологичность — вот новый девиз BMW и Neue Klasse.

Проще станет и салон — ничто не будет отвлекать водителя от управления, а основное внимание уделят управлению голосом и жестами.

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Мощность такой замены 3-й серии будет составлять от 75 до 150 кВт, или от 102 до 204 л.с., а запас хода на одной зарядке сможет достигать 1000 километров.

Автомобиль также будет иметь задний и полный приводы, оснащаясь синхронными двигателями с КПД 97%.

Neue Klasse будет оснащен 800-вольтовой зарядкой, которая позволит проехать до 48 км всего через одну минуту после начала зарядки.

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Изображения: Motor1.com

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