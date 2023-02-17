Почему старые шины опасны

120 тонн автошин способны нанести вред экологии на сумму 1,8 млрд рублей. Представляете, насколько вредны старые шины!
Вопрос — почему вдруг они стали столь вредны, хотя часто из них устраивают палисадники или используют в качестве отбойников.
Оказывается, шины относятся к отходам четвертого класса опасности — они выделяют сотню химических веществ, в том числе канцерогены. Фокус в том, что испаряет массу вредных веществ, среди которых цинк и канцерогенные ароматические масла, внутренняя, невулканизированная сторона покрышек, а не внешняя. Поэтому вредны они тогда, когда не надеты на диски.
Чтобы предотвратить такой процесс разложения, их нужно переработать. При переработке все вредные вещества из шин удаляются. И тогда шины превратятся в то самое приятное упругое покрытие, которое вы наверняка видели на современных детских площадках.
В ряде городов вводится даже запрет на использование старых шин для украшения дворов или как-то еще, и штрафы за такое превышают сотню тысяч рублей.
Но в других городах администрации обходятся без никому ненужных и ничего в данном случае не решающих фискальных мер, и берут заботу об утилизации старых шин на себя.
Так, с улиц Липецка решено вывезти 560 тонн старых шин. Управление главного смотрителя уже провело торги на сбор и вывоз изношенных шин. Тендер выиграл резидент Технопарка — «Союзрубин — Втормет».
Как рассказали в пресс-службе мэрии Липецка, компания будет заниматься сбором покрышек (график и адреса, откуда будут забирать шины, появятся позже), а также их транспортировкой на переработку. Перерабатывать шины будет другой резидент «Технопарк — Липецк» — Zircon.
На сбор и транспортировку более 560 тонн старых шин будет потрачен всего один миллион рублей.
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Фото: Robert Laursoo / Unsplash