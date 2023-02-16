Chery показала нового конкурента Весты — журнал За рулем

Chery показала нового конкурента Весты

Автомобиль будет оснащаться 120-сильным двигателем.

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Снимки, которые вы видите ниже, были взяты с официального сайта Министерства промышленности и информационных технологий Китая. На них — обновленный Chery Arrizo 5 PLUS.

Автомобиль получил не только более спортивную внешность, но и новое оснащение.

Новинка имеет большую решетку радиатора от капота до воздухозаборника и от одной фары до другой. Сами фары стали более узкими и доходят почти до середины крыльев.

Chery показала нового конкурента Весты

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По бокам бампера появились воздухозаборники с вставками оранжевого цвета и с встроенными светодиодными дневными ходовыми фонарями.

Задние фонари соединены не слишком тонкой полоской в единый блок. Тонировка делает их в выключенном состоянии практически черной.

Chery показала нового конкурента Весты

Дефлектор бампера с двумя интегрированными патрубками выхлопной системы своей формой перекликается с оптикой.

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Chery Arrizo 5 PLUS по своим габаритам немного больше, чем Лада Веста. Его длина составляет 4698 мм (+288 мм), ширина — 1825 мм, а высота — 1490 мм. Колесная база достигает 2670 мм (+35 мм).

Обновленный Chery Arrizo 5 PLUS оснащается двигатель объемом 1,5 л мощностью 120 лошадиных сил.

Стоимость седана пока не озвучена.

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Фото: Министерство промышленности и информационных технологий Китая

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