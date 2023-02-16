Chery показала нового конкурента Весты

Снимки, которые вы видите ниже, были взяты с официального сайта Министерства промышленности и информационных технологий Китая. На них — обновленный Chery Arrizo 5 PLUS.
Автомобиль получил не только более спортивную внешность, но и новое оснащение.
Новинка имеет большую решетку радиатора от капота до воздухозаборника и от одной фары до другой. Сами фары стали более узкими и доходят почти до середины крыльев.
По бокам бампера появились воздухозаборники с вставками оранжевого цвета и с встроенными светодиодными дневными ходовыми фонарями.
Задние фонари соединены не слишком тонкой полоской в единый блок. Тонировка делает их в выключенном состоянии практически черной.
Дефлектор бампера с двумя интегрированными патрубками выхлопной системы своей формой перекликается с оптикой.
Chery Arrizo 5 PLUS по своим габаритам немного больше, чем Лада Веста. Его длина составляет 4698 мм (+288 мм), ширина — 1825 мм, а высота — 1490 мм. Колесная база достигает 2670 мм (+35 мм).
Обновленный Chery Arrizo 5 PLUS оснащается двигатель объемом 1,5 л мощностью 120 лошадиных сил.
Стоимость седана пока не озвучена.
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Фото: Министерство промышленности и информационных технологий Китая