Спрос на танки РФ в других странах растет

Иностранные государства внимательно изучают сводки СВО, делая все больше заказов на российскую бронетехнику и не только на нее.

На Международном аэрокосмическом салоне Aero India 2023 (проходит в Бангалоре на территории военно-воздушной базы Yelahanka, Индия) особой популярностью пользуются стенды и площадки российского ОПК.

Потенциальные инозаказчики проявляют особый интерес к российской технике на фоне демонстрации ее возможностей в зоне проведения СВО. Они приходят на стенды, обладая всей оперативной информацией из сводок Минобороны России и военных ведомств других стран. Так что же их интересует в первую очередь?

Об интересах партнеров из других стран, в том числе потенциальных, рассказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Особым вниманием пользуются вертолеты Ка-52Э и Ми-171Ш, а также истребители Су-57Э и Су-35, которые быстро оставили режим Зеленского без авиации.

Также иностранным представителям интересны оперативно-тактические комплексы «Искандер-Э» и танки Т-90СМ «Прорыв».

Наши иностранные партнеры, естественно, очень внимательно относятся к информации о фактах боевого применения вооружения и военной техники. Мы знаем, что они изучают официальные материалы, публикуемые Министерством обороны РФ, корреспондентами российских средств массовой информации. При этом мы отмечаем, на что в последнее время вырос интерес наших партнеров», — рассказал РИА Новости Михеев.

Особый интерес — к боевым машинам поддержки танков «Терминатор» и тяжелой огнеметной системе ТОС-1А.

Аналогов «Терминатора» в мире нет, а все бои с его участием заканчиваются поражением врага и бегством. Машина легко расправляется с укреплениями, танками и иной бронетехникой, а также эффективно уничтожает пехоту. Фактически, «Терминатор» способен зачистить территорию вокруг себя на несколько километров, не оставив на расстоянии выстрела ни одного противника.

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Также значительно вырос интерес к управляемым боеприпасам для ствольной артиллерии, беспилотным летательным аппаратам «Орлан-10Е» и «Орион-Э», к береговым ракетным комплексам, зенитным ракетно-пушечным комплексам «Панцирь-С1», зенитно-ракетным комплексам типа «Тор» и «Викинг», уничтожающим всё — от беспилотников до ракет HIMARS… Проще сказать, какое вооружение не интересует иностранных представителей — их интересует абсолютно всё.

И самое вкусное — на десерт: интерес к вертолету Ка-52 «Аллигатор» на выставке, мягко говоря, ажиотажный. Посетители стенда с ходу называют его лучшим боевым вертолетом.

Благодаря соосной схеме несущих винтов эта машина имеет уникальные маневренные характеристики: быстрый разворот на 360 градусов, полет боком и хвостом вперед — у вертолета нет никаких ограничений по направлению полета. Любая вражеская машина, пристроившись ему в хвост, будет тут же атакована в лоб: «Аллигатору» нужна всего пара секунд, чтобы, не сбавляя скорости, развернуться под винтами на 180 градусов и атаковать.

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И это самый безопасный для экипажа вертолет — единственный в мире оснащенный катапультными креслами.

Эксперты отмечают, что и без того сильные позиции России на международном рынке вооружения с начала спецоперации усилились кратно. И это при том, что ряд стран, которые сидят на игле натовского вооружения из-за навязанных США договоров, не имеют возможности закупать российскую технику, оружие и боеприпасы. Они и рады были бы приобрести, как оказалось, более совершенное оружие, но Дядя Сэм не велит.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС