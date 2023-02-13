Всего одним выстрелом они способны разнести, например, лагерь подготовки боевиков или базу нацистов.

Материалы по теме Этот комплекс собьет любые ракеты. И английские тоже

Беспилотники сделали из артиллерии невероятно эффективную ударную силу. Они корректируют огонь, и снаряды бьют точно по целям. Точно попасть в укрепление врага или бронетехнику сегодня могут даже устаревшие, казалось бы, орудия. Чего тут говорить о современных артсистемах с управляемыми боеприпасами.

В распоряжении Армии России есть, например, новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция СВ», но их выпущено пока не так много. А чего у нас много, так это самоходных пушек 2С7 «Пион» калибра 203 мм и самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» калибра 240 мм. Эти страшные орудия, имеющие огромную разрушительную силу, в паре с беспилотниками, дающими точность ведения огня, вдруг стали настоящим и будущим самоходной артиллерии.

«Пион» калибра 203 мм

Самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» разработали специалисты завода «Уралтрансмаш» в 1971 году, а самоходная пушка 2С7 «Пион» Кировского завода в Ленинграде появилась в 1975 году. Первая артсистема стреляет на 30 км, а вторая — на 50 км. То есть, они стреляют далеко за горизонт, который от стоящего на ровной земле человека находится на расстоянии примерно 5 километров.

«Тюльпан» калибра 240 мм

Кроме того, масса взрывчатого вещества в снаряде «Пиона» в два-три раза больше, чем у натовских снарядов 152 и 155 мм. Современные же технологии изготовления снарядов могут довести дальность стрельбы до 70–90 километров. Это даст артсистемам абсолютное превосходство — так далеко в мире не стреляет ни одна пушка. Точность же попаданий обеспечивают беспилотники, что позволит уничтожать противника на недосягаемых для него расстояниях.

Преимущество артиллерии в том, что перехватить ее снаряды невозможно, в отличие от ракет и беспилотников-камикадзе. В случае с «Пионами» и «Тюльпанами» огромным плюсом является и то, что это самоходные орудия, которые могут быстро менять позиции, не попадая под ответные удары.

Фото: Минобороны РФ