У Geely появился новый уникальный кроссовер

Специалисты Geely внесли важное изменение в платформу Volvo, сделав ее уникальной.

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Это, как обещают в компании, будет первый интеллектуальный гибридный кроссовер.

Мировая премьера автомобиля, который получит название Galaxy L7, состоится на конференции Geely Galaxy New Energy Strategy 23 февраля 2023 года.

В основе компактного кроссовера лежит интеллектуальная электрифицированная платформа e-CMA, которая позволила оснастить машину рядом передовых технологий.

Судя по тизеру, новинка получит узкие светодиодные фонари, расположенные прямо под кромкой капота, и массивный бампер. Высветлить фотографию в Photoshop и увидеть прочие детали кроссовера, к сожалению, не удалось — компания предусмотрела это перед публикацией тизера.

Известно, что интеллектуальная платформа e-CMA — это результат интеграции технологий электромобилей Geely в платформу CMA, созданную ранее совместно с Volvo.

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В будущем на этой базе планируется выпустить чистые электромобили, модели с подключаемыми гибридными установками и другими системами питания.

Особенность платформы заключается в том, что в ней предусмотрено место для плоской батареи CTP собственной разработки Geely, есть трехскоростной электропривод DHT Pro, электронные системы управления и другое оборудование.

Вот какими будут BMW через пару лет! Этот рендер был сделан на основе концепта i Vision Dee, показанного на выставке CES 2023.

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Фото: Geely