Автобус КАвЗ превратили в шик-отель

Очень необычный глэмпинг действует в Армении — это место называется Crossway Camping.
Вы можете провести ночь в автобусе КАвЗ-3271. Это практически полностью комплектный автомобиль: внутри вы обнаружите приборную панель, рулевое колесо, рычаг переключения передач и даже водительское сиденье.
Сидений больше нет, зато есть огромная кровать, установленная не небольшой пандус с двумя ступеньками.
Внутреннее пространство обшито тонкими дощечками, покрашенными в белый цвет, что добавляет салону уюта и «воздуха».
Окна зашторены занавесками в деревенском стиле, есть цветная светодиодная подсветка на потолке и шикарное панно, выполненное в традиционном восточном стиле.
- Не за горами Шанхайский автосалон — посмотрим на наше будущее.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: Дзен
Фото: Crossway Camping
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