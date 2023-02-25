Автобус КАвЗ превратили в шик-отель — журнал За рулем

Автобус КАвЗ превратили в шик-отель

И здесь можно провести ночь.

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Очень необычный глэмпинг действует в Армении — это место называется Crossway Camping.

Вы можете провести ночь в автобусе КАвЗ-3271. Это практически полностью комплектный автомобиль: внутри вы обнаружите приборную панель, рулевое колесо, рычаг переключения передач и даже водительское сиденье.

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Автобус КАвЗ превратили в шик-отель

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Сидений больше нет, зато есть огромная кровать, установленная не небольшой пандус с двумя ступеньками.

Внутреннее пространство обшито тонкими дощечками, покрашенными в белый цвет, что добавляет салону уюта и «воздуха».

Окна зашторены занавесками в деревенском стиле, есть цветная светодиодная подсветка на потолке и шикарное панно, выполненное в традиционном восточном стиле.

Источник: Дзен

 Фото: Crossway Camping

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