Шанхайский автосалон: посмотрим на наше будущее — журнал За рулем

Шанхайский автосалон: посмотрим на наше будущее

Европейские и американские автосалоны для нас теперь мало актуальны. Пришло время присмотреться к тому новому, что покажут в Китае.

Материалы по теме
Кроссоверы-пятилетки от миллиона: самые выгодные предложения

20-й Шанхайский международный автосалон (Auto Shanghai) состоится 18–27 апреля, говорится в официальном сообщении оргкомитета выставки. С 18 по 21 апреля выставка открыта только для СМИ и профессионалов отрасли, а с 22 по 27 апреля в павильоны пустят остальных посетителей.

В 2023 году центральной темой автосалона станут автомобили на альтернативных источниках энергии и соответствующие технологии. К первым в Китае относят не только электромобили, но и машины с гибридными двигателями, а также работающие на водородных топливных элементах.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Auto Shanghai проводится раз в два года, он считается одним из крупнейших мировых событий в области автомобильной индустрии.

В 2021 году общая площадь экспозиции занимала 360 тыс. кв. м и была поделена на 12 крытых выставочных павильонов. Девять павильонов отвели под пассажирские автомобили, а в остальных разместились поставщики технологических решений и комплектующих.

Участие в выставке 2021 года приняли около 1 тыс. предприятий со всего мира. Сколько будет участников в этом году, организаторы пока не раскрывают.

Источник: ТАСС

Фото: EPA/TASS

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Видеотест Dongfeng Captain: как ГАЗель, но дешевле
Горячий новичок из Елабуги: 3 длины, 2 высоты
Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров170
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: