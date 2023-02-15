Шанхайский автосалон: посмотрим на наше будущее

Европейские и американские автосалоны для нас теперь мало актуальны. Пришло время присмотреться к тому новому, что покажут в Китае.

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20-й Шанхайский международный автосалон (Auto Shanghai) состоится 18–27 апреля, говорится в официальном сообщении оргкомитета выставки. С 18 по 21 апреля выставка открыта только для СМИ и профессионалов отрасли, а с 22 по 27 апреля в павильоны пустят остальных посетителей.

В 2023 году центральной темой автосалона станут автомобили на альтернативных источниках энергии и соответствующие технологии. К первым в Китае относят не только электромобили, но и машины с гибридными двигателями, а также работающие на водородных топливных элементах.

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Auto Shanghai проводится раз в два года, он считается одним из крупнейших мировых событий в области автомобильной индустрии.

В 2021 году общая площадь экспозиции занимала 360 тыс. кв. м и была поделена на 12 крытых выставочных павильонов. Девять павильонов отвели под пассажирские автомобили, а в остальных разместились поставщики технологических решений и комплектующих.

Участие в выставке 2021 года приняли около 1 тыс. предприятий со всего мира. Сколько будет участников в этом году, организаторы пока не раскрывают.

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Источник: ТАСС

Фото: EPA/TASS