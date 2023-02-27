Стало известно, какие модели производят в России по упрощенной схеме

«Облегченные» правила действуют в России с лета 2022 года.

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Санкции затруднили работу российских автомобильных заводов. Поэтому в конце апреля 2022 года приняли изменения в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств».

Теперь каждое государство — член ЕАЭС (Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казахстан) вправе само устанавливать требования к автомобилям, которые производит.

Эксплуатация таких машин на территории другого государства ЕАЭС возможна только при наличии двустороннего соглашения.

Правила разрешают выпускать на территории РФ автомобили с двигателями экологического класса ниже Евро-5, автомобили без ABS (антиблокировочной тормозной системы), без ESP (системы курсовой устойчивости), а система ЭРА-ГЛОНАСС может не иметь функции автоматического срабатывания.

В России из автомобилей в антикризисных версиях на АВТОВАЗе выпускаются Granta, Niva Legend и Travel. УАЗ собирает упрощенную версию модели Хантер. Его можно приобрести как с двигателями Евро-0, так и Евро-5. С двигателем Евро-2 выпускаются УАЗ Patriot и Pickup с механической коробкой передач. Одновременно эти автомобили производят и с экостандартом Евро-5.

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К началу 2024 года Ульяновский автомобильный завод вернет на машины ABS и ESP, а также подушки безопасности.

Срок действия документа, разрешающего выпуск упрощенных автомобилей, продлен до 1 июня 2023 года.

В России собираются наладить производство б/у запчастей.



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Источник: «Цена Авто»

Фото: УАЗ



