В России наладят массовое восстановление б/у запчастей

Кто-то их уже восстанавливает, потому что автосервисы с такими деталями работают все чаще.

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В Госдуме предложили создать индустрию массового восстановления и использования бывших в употреблении автозапчастей.

Депутаты намерены обратиться с соответствующим письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Такая индустрия в России практически отсутствует, а в условиях жестких экономических санкций такое производство может стать весьма востребованным. Во многих зарубежных странах (ЕС, США, КНР, Турции, ЮАР и т.д.) сектор восстановления и использования б/у запчастей широко развит и поддерживается государством.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Депутаты призывают обязать производителей автомобилей на территории России также заниматься восстановлением комплектующих и предлагают сформировать требования к таким предприятиям и ввести порядок маркировки обновленных деталей.

Страховщики этому рады: если удастся наладить восстановление подержанных запчастей, это позволит снизить зависимость от поставок деталей из-за рубежа и в целом сократить затраты на ремонт.

Кстати, Телеграм-канал Союза автосервисов сообщил недавно, что более трети опрошенных независимых СТО признались, что за последний год стали работать с б/у и восстановленными запчастями больше, чем до февраля 2022 года.

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Источник: «Известия».

Фото: deposiphotos.com