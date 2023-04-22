ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

За парковку у водоемов грозит серьезный штраф

Согласно нововведениям, водитель должен оставлять машину на определенном расстоянии от реки, озера, пруда в зависимости от размера самого водоема.

За РулемПДД осенью вновь скорректируют

С апреля 2023 года, согласно изменениям в ПДД, водители могут получить штраф за парковку у некоторых водоемов.

Если размеры водоема не превышают 10 километров, то машину нужно оставить в 50 метрах от воды. Если протяженность водоема больше 50 километров, то парковаться нужно не ближе 100 метров от водоема. При этом расстояние отсчитывается либо от линии берега, либо от парапетов набережных. У морей водоохранная зона отсчитывается от точки максимального прилива.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемВ России появились японские масла Takayama для мототехники

За нарушение парковки на природе водителю-частнику грозит штраф от 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей, юрлицу — до 400 тыс. рублей. Штраф не выпишут, если авто стоит или едет по дороге, которая примыкает непосредственно к водоему, на площадке с твердым покрытием или за ограждением.

Источник: ПДД Мастер

Фото: Unsplash

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1740
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0