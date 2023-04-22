За парковку у водоемов грозит серьезный штраф

Согласно нововведениям, водитель должен оставлять машину на определенном расстоянии от реки, озера, пруда в зависимости от размера самого водоема.

С апреля 2023 года, согласно изменениям в ПДД, водители могут получить штраф за парковку у некоторых водоемов.

Если размеры водоема не превышают 10 километров, то машину нужно оставить в 50 метрах от воды. Если протяженность водоема больше 50 километров, то парковаться нужно не ближе 100 метров от водоема. При этом расстояние отсчитывается либо от линии берега, либо от парапетов набережных. У морей водоохранная зона отсчитывается от точки максимального прилива.

За нарушение парковки на природе водителю-частнику грозит штраф от 3 тыс. до 4,5 тыс. рублей, юрлицу — до 400 тыс. рублей. Штраф не выпишут, если авто стоит или едет по дороге, которая примыкает непосредственно к водоему, на площадке с твердым покрытием или за ограждением.

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Источник: ПДД Мастер

Фото: Unsplash