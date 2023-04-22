Дисплей встроили в стекло автомобиля. Управление – сенсорное или голосом

Китайский бренд электроники Xiaomi, известный своими смартфонами, объявил, что планирует анонсировать свой первый электромобиль на китайском рынке в 2024 году.

Компания Xiaomi готовится выйти на рынок электромобилей, и вот недавно выяснилось, что компания подала заявку на патент технологии отображения, встроенной в стекло автомобиля.

Водителям будет проще просматривать нужную информацию, что повысит безопасность вождения, говорится в заявке. Патентная заявка Xiaomi была одобрена Национальным управлением интеллектуальной собственности Китая (CNIPA).

Таким образом, Xiaomi стала технологическим гигантом, который разрабатывает инновационные продукты во многих областях.

Встроенный под стекло автомобиля экран будет регулировать прозрачность стекла. Благодаря этому водители смогут видеть и то, что снаружи, и информацию на экране. Размер и положение экрана также можно изменить в соответствии с предпочтениями водителя.

Экран будет сенсорным, а также им можно будет управлять с помощью голосовых команд. Водители могут воспроизводить музыку, следить за маршрутом, отправлять сообщения или звонить, касаясь экрана или с помощью голосовых команд.

Однако пока неясно, когда эта технология будет реализована. Время покажет, как быстро Xiaomi сможет встроится в индустрию электромобилей.

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Источник: Autoevolution

Фото: Unsplash