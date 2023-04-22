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Дисплей встроили в стекло автомобиля. Управление – сенсорное или голосом

Китайский бренд электроники Xiaomi, известный своими смартфонами, объявил, что планирует анонсировать свой первый электромобиль на китайском рынке в 2024 году.

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Компания Xiaomi готовится выйти на рынок электромобилей, и вот недавно выяснилось, что компания подала заявку на патент технологии отображения, встроенной в стекло автомобиля.

Водителям будет проще просматривать нужную информацию, что повысит безопасность вождения, говорится в заявке. Патентная заявка Xiaomi была одобрена Национальным управлением интеллектуальной собственности Китая (CNIPA).

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Таким образом, Xiaomi стала технологическим гигантом, который разрабатывает инновационные продукты во многих областях.

Встроенный под стекло автомобиля экран будет регулировать прозрачность стекла. Благодаря этому водители смогут видеть и то, что снаружи, и информацию на экране. Размер и положение экрана также можно изменить в соответствии с предпочтениями водителя.

Экран будет сенсорным, а также им можно будет управлять с помощью голосовых команд. Водители могут воспроизводить музыку, следить за маршрутом, отправлять сообщения или звонить, касаясь экрана или с помощью голосовых команд.

Однако пока неясно, когда эта технология будет реализована. Время покажет, как быстро Xiaomi сможет встроится в индустрию электромобилей.

Источник: Autoevolution

Фото: Unsplash

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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