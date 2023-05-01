Бетон для дорог из доменной печи – новая разработка российских ученых

Свежий подход к производству бетона представили в НИТУ МИСИС.

Российские ученые предложили делать бетон для дорог из отходов металлургических производств.

Новая разработка позволит в два раза снизить энергозатраты производства измельченных минеральных порошков, используемых для изготовления бетона, – минеральных вяжущих. Эта технология подойдет для строительства дорог в суровых климатических условиях, например, в Арктике.

Промежуточные и верхние слои дорожного полотна чаще всего делают из бетона, который получается в результате застывания определенной смеси, включающей песок или щебень, и вяжущего вещества. Примеры «вяжущих» – цемент и битум: при использовании первого получается строительный бетон характерного серого цвета, а из битума, песка и щебня — асфальтобетон, который также используют в качестве дорожного покрытия.

Производство цемента крайне неэкологично и сопровождается значительными затратами ресурсов и энергии. Большая часть энергии тратится на прокаливание смеси известняка и глин, чтобы получить клинкер, который затем перемалывают и перерабатывают в цемент. При этом на каждую тонну готового цемента вырабатывается несколько тонн углекислого газа.

Ученые НИТУ МИСИС предложили в качестве вяжущих веществ использовать доменный шлак терриконов – отходов, остающихся после получения чугуна и стали. Это позволит более чем в два раза снизить энергоемкость производства, сократить выбросы парниковых газов, а заодно и утилизировать отходы металлургических производств.

Специалисты уже провели исследования, оценили морозостойкость, водонепроницаемость и прочностные свойства материалов с введенным туда доменным шлаком.

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Источник, фото: НИТУ МИСИС