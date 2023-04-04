Что закатывают под асфальт? Регионам грозит масштабный аудит дорог
В ближайшее время в российских регионах должен стартовать масштабный аудит дорог. Его проведут с участием специалистов Росавтодора, общественных и профильных организаций – НИИ, лабораторий, специализирующихся на разработке интеллектуальных систем.
В первую очередь проверки коснутся регионов, которые «прославились» самыми плохими дорогами. По данным РИА «Рейтинг» за 2022 год, в десятку аутсайдеров по этому показателю вошли: Архангельская, Кировская, Амурская, Магаданская, Ярославская области, Республика Алтай, Республика Марий Эл, Ненецкий автономный округ, Республика Крым и Якутия.
Проверять будут не только состояние дорожного полотна, но и правильность нанесения разметки, логичность установки дорожных знаков и светофоров.
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Источник: NEWS.ru
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