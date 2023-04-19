Новый большой кроссовер от Exeed: вот как выглядит конкурент BMW X5

Седан этого семейства точно попадет в Россию, а значит, и у кроссовера есть неплохие шансы.

Люксовый бренд Exeed, принадлежащий компании Chery, представил в Шанхае не только седан Sterra ES, который ожидается в России, но и большой кроссовер Sterra ET. Скорее всего, оба представителя нового семейства на внешних рынках будут объединены под именем Exlantix.

Что касается кроссовера, то по габаритам Sterra ET близок к BMW X5. Силовая установка – полностью электрическая, но ее характеристики китайцы пока держат в секрете.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Пока это лишь концепт, машина следующего поколения, но довольно близкая к реальной жизни. Вероятно, сохранятся даже светодиодные панели между фарами и противотуманками – предполагается, что на них можно будет выводить сообщения для водителей и пешеходов.

Задней частью кузова Sterra ET, по последней китайской моде, отчетливо напоминает Porsche Cayenne.

Интерьер концепта выдержан в светлых тонах и сугубо минималистичен: два дисплея, полное отсутствие физических кнопок, широкий «парящий» подлокотник, овальный руль… Последнее, впрочем, наверняка поменяется по пути модели к конвейеру.

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Видео: «За рулем» / Кирилл Милешкин