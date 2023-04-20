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Чиновников столичной мэрии пересадят на Москвичи

Весь автопарк поэтапно переведут на отечественные авто.

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Московская городская дума поддержала замену всех автомобилей иностранного производства в гараже столичной мэрии на кроссоверы Москвич 3. Ранее с такой инициативой к мэру Москвы Сергею Собянину обратился депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

Планируется, что деньги на покупку машин будут заложены в городской бюджет на 2024 год.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Московский автозавод в настоящее время предлагает Москвич 3 с бензиновым двигателем по цене от 1,97 млн рублей и его электрическую версию Москвич 3е за 3,5 млн рублей.

Кроссоверы уже появились в автопарке ГИБДД и такси. Еще 5 тыс. автомобилей (2 тыс. их которых – электрические) будут переданы столичному таксопарку в рамках заключенного недавно контракта.

Также заявлено, что во второй половине года начнутся продажи лифтбека Москвич 6.

Источник: РИА Новости

Фото: https://t.me/ZavodMoskvich

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За РулемПономарева Дарина
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