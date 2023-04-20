Чиновников столичной мэрии пересадят на Москвичи
Московская городская дума поддержала замену всех автомобилей иностранного производства в гараже столичной мэрии на кроссоверы Москвич 3. Ранее с такой инициативой к мэру Москвы Сергею Собянину обратился депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.
Планируется, что деньги на покупку машин будут заложены в городской бюджет на 2024 год.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Московский автозавод в настоящее время предлагает Москвич 3 с бензиновым двигателем по цене от 1,97 млн рублей и его электрическую версию Москвич 3е за 3,5 млн рублей.
Кроссоверы уже появились в автопарке ГИБДД и такси. Еще 5 тыс. автомобилей (2 тыс. их которых – электрические) будут переданы столичному таксопарку в рамках заключенного недавно контракта.
Также заявлено, что во второй половине года начнутся продажи лифтбека Москвич 6.
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Источник: РИА Новости
Фото: https://t.me/ZavodMoskvich
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен