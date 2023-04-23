Эксперт рассказал, почему вредно делать клумбы из старых шин

И к каким заболеваниям это может привести.

Некоторые россияне используют отслужившую автомобильную резину для создания недорого декора на дачных участках. Красота таких «композиций» сомнительна, а вот экологию они портят, отметил автоэксперт Антон Трошанов.

Автомобильные покрышки – отходы четвертого класса опасности, а это достаточно серьезная угроза. Этот вид отходов мы считаем опасным для здоровья, а вот из шин мы почему-то делаем клумбы и ставим перед своими домами. Постоянное соседство со старой резиной может негативно повлиять на здоровье: обострятся старые болячки, разовьются острые респираторные заболевания, предупреждает эксперт.

Поэтому от старых шин надо избавляться. Например, можно отдать резину на шиномонтаже. Там за определенную плату сами утилизируют покрышки. Можно сдать в специальную экологическую службу, такие есть во многих регионах страны, где активисты собирают опасные бытовые отходы и утилизируют их бесплатно. Есть и специализированные предприятия, которые принимают шины и даже платят за них небольшие деньги, добавил эксперт.

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Источник: радио Sputnik

Фото: depositphotos.com