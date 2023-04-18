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Разноцветные точки и полоски на шинах – у них важное назначение

Если буквы и цифры еще как-то можно понять, то что означают цветовые «метки» на резине, известно не каждому.

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Обычно желтая точка на боковой части шины обозначает ее самое легкое место. При шиномонтаже обычно эта точка располагается на стороне, противоположной отметке L на колесном диске. Последняя, в свою очередь, отмечает самое легкое место колесного диска.

Точка красного цвета обозначает самую тяжелую и неоднородную часть шины и при шиномонтаже должна быть максимально приближена к метке L на колесном диске, пояснил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Разноцветные линии на протекторе шины – своеобразный цветной штрих-код, по которому сотрудники сервисов оперативно определяют тип и размерность шин, например, сложенных стопками на складе.

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Кроме того, на боковой поверхности шины может присутствовать кружок белого цвета с цифрой внутри. Это просто внутренний номер специалиста проверки качества. И на эту маркировку можно не обращать внимания. Однако если ее нет, стоит задуматься над тем, а не некондиция ли это.

Источник: «Российская газета»

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