Разноцветные точки и полоски на шинах – у них важное назначение

Если буквы и цифры еще как-то можно понять, то что означают цветовые «метки» на резине, известно не каждому.

Обычно желтая точка на боковой части шины обозначает ее самое легкое место. При шиномонтаже обычно эта точка располагается на стороне, противоположной отметке L на колесном диске. Последняя, в свою очередь, отмечает самое легкое место колесного диска.

Точка красного цвета обозначает самую тяжелую и неоднородную часть шины и при шиномонтаже должна быть максимально приближена к метке L на колесном диске, пояснил автомобильный эксперт Егор Васильев.

Разноцветные линии на протекторе шины – своеобразный цветной штрих-код, по которому сотрудники сервисов оперативно определяют тип и размерность шин, например, сложенных стопками на складе.

Кроме того, на боковой поверхности шины может присутствовать кружок белого цвета с цифрой внутри. Это просто внутренний номер специалиста проверки качества. И на эту маркировку можно не обращать внимания. Однако если ее нет, стоит задуматься над тем, а не некондиция ли это.

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Источник: «Российская газета»