Разноцветные точки и полоски на шинах – у них важное назначение
Обычно желтая точка на боковой части шины обозначает ее самое легкое место. При шиномонтаже обычно эта точка располагается на стороне, противоположной отметке L на колесном диске. Последняя, в свою очередь, отмечает самое легкое место колесного диска.
Точка красного цвета обозначает самую тяжелую и неоднородную часть шины и при шиномонтаже должна быть максимально приближена к метке L на колесном диске, пояснил автомобильный эксперт Егор Васильев.
Разноцветные линии на протекторе шины – своеобразный цветной штрих-код, по которому сотрудники сервисов оперативно определяют тип и размерность шин, например, сложенных стопками на складе.
Кроме того, на боковой поверхности шины может присутствовать кружок белого цвета с цифрой внутри. Это просто внутренний номер специалиста проверки качества. И на эту маркировку можно не обращать внимания. Однако если ее нет, стоит задуматься над тем, а не некондиция ли это.
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Источник: «Российская газета»
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