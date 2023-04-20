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В России резко вырос спрос на ворованные профили каршеринга

Таким образом недобросовестные россияне хотят нарушать правила и не платить за это штрафы.

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Чужие профили каршеринга интересуют и тех, у кого по какой-то причине нет водительских прав.

В марте 2023 г. число нелегально продаваемых профилей каршеринга в России выросло на 40%, по сравнению с февралем 2023 г., то есть всего за месяц.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Рост спроса увеличил и стоимость услуги: теперь такие профили продаются в пределах 10 тыс. рублей, а совсем недавно – за 6-8 тысяч.

Сервис по продаже нелегальных аккаунтов каршеринга настолько развит, что при обращении к продавцам клиенту предлагают услуги на выбор. Могут предложить украденную учетную запись – но реальный владелец, скорее всего, быстро заметит взлом и заблокирует учетную запись, поэтому такие аккаунты стоят дешево.

Дороже обходятся профили, зарегистрированные на подставных лиц и с привязанной виртуальной банковской картой. Их сложнее обнаружить, и они работают намного дольше.

Нельзя исключить рост интереса к краденым аккаунтам каршеринга, когда к россиянам начнут применяться ограничительные меры за нежелание являться в военкоматы.

В ДПС осведомлены о популярности поддельных каршеринговых профилей. Поэтому при остановке шеринговой машины сотрудники дорожной полиции интересуются, совпадают ли данные водителя со сведениями из учетной записи.

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Источник: cnews.ru

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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