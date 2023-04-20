Hongqi E001 со сменным аккумулятором дебютировал в Шанхае
Марка Hongqi NEV («дочка» основной Hongqi) был запущен в январе, когда Hongqi представила свою глобальную стратегию с выходом в Германию, Норвегию, Швецию, Нидерланды и Францию.
Седан Hongqi E001 основан на новой платформе FME, предназначенной для электромобилей, и предполагает два варианта: с запасом хода 600 км и 800 км. Hongqi также готовит версию с запасом хода 1000 км. Предусмотрен вариант быстрой зарядки – E001 может за 5 минут заряжаться для пробега на 350 км.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Седан Hongqi E001 оснащен двумя моторами суммарной мощностью 455 кВт. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 3,9 секунды. Размер батареи пока не разглашается, но известно, что тут будет (наряду с зарядкой) предусмотрен вариант замены батареи, это более быстрый способ, чем зарядка, и сделать это можно за 60 секунд.
Hongqi E001 поступит в продажу в ноябре этого года, цена его пока не разглашается, но предзаказы за 199 юаней уже принимают. В Китае это называют «слепым заказом», и это выгодно, так как для таких лояльных клиентов компания готовит специальные бонусы.
Справка
Hongqi (произносится как «Хунцы», переводится как «Красное знамя») – марка, принадлежащая крупному китайскому государственному концерну FAW. Ранее занималась выпуском лимузинов для высокопоставленных чиновников КНР, а теперь это массовый премиум-бренд с расширенным модельным рядом кроссоверов, седанов и электромобилей. Марка Hongqi NEV – ответвление марки с исключительно электрическими машинами.
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Источник, фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina, VCG/Visual China Group/ТАСС
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