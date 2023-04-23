ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Почему у машин не будет задних стекол в будущем

Но при этом у них будут панорамные крыши.

За РулемВот так Нива! Уникальная турбоверсия мощностью 300 л.с.

В Шанхае был представлен очень интересный автомобиль – Polestar 4. Помимо элегантного дизайна, кроссовер удивил рядом технических особенностей, которые очень заинтересовали посетителей автосалона.

Одна из особенностей Polestar 4 – полное отсутствие заднего стекла. Вместо этого панель задней двери доходит до самой крыши, а стекла в ней нет. Точнее оно есть, но фотохромное. Также у кроссовера нет зеркал заднего вида, но к такому мы уже привыкли.

За Рулем

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Компания решила оснастить Polestar 4 вместо заднего стекла экраном высокой четкости, на котором в реальном времени отображаются кадры, снятые установленной на крыше камерой.

За Рулем

В компании заявили, что это повышает уровень безопасности, особенно ночью. Дисплей можно отключить нажатием всего одной кнопки.

За Рулем
«Экран вместо заднего стекла – функциональное улучшение, — говорит генеральный директор Polestar Томас Ингенлат. – Ночью вы не просто видите две точки фар в зеркале заднего вида, вы видите гораздо больше».
За Рулем

Этот электрический кроссовер будет предлагаться как в одномоторной, так и в двухмоторной версиях. Последняя будет иметь мощность 552 л.с. Версия с одним электродвигателем развивает мощность 276 л.с.

За РулемСовременные методы обкатки двигателя

Автомобиль будет оснащаться девятью подушками безопасности, 12 камерами, одной радарной системой и 12 ультразвуковыми датчиками.

Кроссовер будет выпускаться в Китае с ноября, а его стоимость в наших деньгах составит от 4,9 млн рублей.

Фото: Polestar

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 394
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0