У этого байка 193 л.с. и вас удивит его цена

Мотоцикл Curtiss The 1 уже прозвали «Теслой мира мотоциклов». Но почему?

Это полностью электрический мотоцикл. Его зовут The 1, а разработала этот байк компания Curtiss Motorcycles, ранее известная как Confederate Motorcycles. На днях она получила патент на этот мотоцикл.

Байк класса «люкс» имеет запас хода всего 193 км, так ка мощность его двигателя составляет 219 л.с. И у Curtiss The 1 нет конкурентов. Может быть потому, что нет спроса? Время и продажи покажут.

Curtiss получил свое название по имени знаменитого изобретателя мотоциклов и авиаконструктора Гленна Кертисса. Он установил рекорд скорости на разработанном им же мотоцикле V8 еще в 1902 году. И этот рекорд не был побит до 1930 года. Современная компания Curtiss Motorcycles тоже надеется добиться успеха, конечно же.

Компания запатентовала особую компоновку мотоцикла – Axis-Centered Design (ACD): райдер и двигатель находятся в одной вертикальной плоскости, а рычаг задней подвески ходит «вокруг» ротора двигателя. То есть ремень, приводящий в движение заднее колесо, не меняет натяжение во время поездок.

Кроме того, платформа мотоцикла – модульная, что позволит Curtiss настраивать любой байк под конкретного райдера.

Сегодня уже принимаются предзаказы на The 1, который начнут производить в конце этого года, а первые поставки клиентам ожидаются весной-летом следующего года. Стоит же этот байк… 120 000 долларов или 9,8 млн рублей.

Фото: Curtiss Motorcycles