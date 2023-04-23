Покатались, еще и деньги получили: производитель выкупает машины у клиентов
Канадский стартап ElectraMeccanica, продававший в США маленькие трехколесные электромобили Solo, планирует выкупить все реализованные с 2019 года машины.
Причина – отзывная кампания. Видимо, устранить дефект при посещении дилера, как это обычно бывает, не получится, и неполадки более серьезные. Но конкретные причины не называются. Выкуп обойдется компании в 8,9 миллиона долларов (725 миллионов рублей).
с 2019 года было продано 429 Solo, на складах хранятся еще 800. Машина стоила 18 500 долларов (1,5 млн рублей).
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Источник: Carscoops
Фото: depositphotos, ElectraMeccanica
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