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Покатались, еще и деньги получили: производитель выкупает машины у клиентов

Вряд ли компания стала бы на это тратиться по своей воле.

За РулемБольше Панамеры: в Россию едет новый роскошный седан

Канадский стартап ElectraMeccanica, продававший в США маленькие трехколесные электромобили Solo, планирует выкупить все реализованные с 2019 года машины.

Причина – отзывная кампания. Видимо, устранить дефект при посещении дилера, как это обычно бывает, не получится, и неполадки более серьезные. Но конкретные причины не называются. Выкуп обойдется компании в 8,9 миллиона долларов (725 миллионов рублей).

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с 2019 года было продано 429 Solo, на складах хранятся еще 800. Машина стоила 18 500 долларов (1,5 млн рублей).

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Источник: Carscoops

Фото: depositphotos, ElectraMeccanica

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За РулемПшенин Владимир
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