Чек-лист: что проверить в авто перед дальней дорогой
В этом году эксперты прогнозируют увеличение потока автотуристов на 10-15% к уровню прошлого года. У таких путешествий есть масса преимуществ, но чтобы отпуск ничто не омрачило, необходимо подготовить автомобиль к длительной дороге.
Вот что обязательно нужно сделать:
1. Проверить состояние шин и балансировку колес. Ехать на изношенных шинах и разбалансированных колесах дискомфортно и опасно.
2. Проверьте давление в колесах. Правильные значения указаны в инструкции по эксплуатации, на обратной стороне лючка бензобака либо в дверном проеме на средней стойке.
3. Помойте автомобиль внутри и снаружи, выкиньте ненужный хлам из салона и багажника. Чем меньше пыли, тем легче дышать и ниже физическая нагрузка.
4. Залейте в бачок летнюю стеклоомывающую жидкость – она лучше очищает стекло от почек и разбившихся насекомых.
5. Замените изношенные щетки дворников. Летом приходится ездить при ярком солнце, которое делает заметнее налет на стеклах. А плохой обзор не лучшим образом влияет на безопасность движения.
6. Проверьте во всех режимах фары, фонари. Если перегорела какая-то лампочка, замените.
7. Обратите внимание на уровень охлаждающей жидкости и указатель температуры. Уровень должен быть нормальным, между рисками Min и Max, а вентилятор (вентиляторы) радиатора обязан исправно работать.
8. Проверьте работу кондиционера/системы климат-контроля.
9. Не тяните с заменой тормозных колодок и (или) дисков. Загляните в бачок с тормозной жидкостью. Она должна быть прозрачной, не черной/бурой и не белесой.
10. Проверьте уровень масла. Если время его замены уже приближается, то лучше сделать это перед дорогой.
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Фото: depositphotos.com
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