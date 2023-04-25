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В эти дни парковки будут бесплатными

Москва готовится к майским праздникам.

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На всех улицах Москвы 1, 8 и 9 мая парковка будет бесплатной. В эти три дня водителям не надо оплачивать стоянку на всех уличных парковках, включая улицы с тарифами 380 и 450 руб. в час.

При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать платно по действующим тарифам.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Кроме того, бесплатно можно будет оставить свой автомобиль в зоне платной парковки 30 апреля и 7 мая – на всех улицах, кроме зон с тарифами 380 и 450 руб. в час.

Мы традиционно отменяем плату за уличные городские парковки в государственные праздники по решению мэра Москвы С. Собянина. Поскольку в эти дни на дорогах меньше машин, бесплатная парковка не влияет на загруженность – она ниже, чем в будни», – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Источник: Дептранс Москвы

Фото: АГН «Москва»

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