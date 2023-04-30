Покупатель новой Tesla Model S возмущен отвратительным качеством сборки

А стоит электромобиль, между прочим, 140 000 долларов.

Отслаивающаяся резина, плохо подогнанные детали отделки и багажник, который качается, словно вот-вот упадет, —это совсем не то, чего вы ожидаете от машины стоимостью в 140 000 долларов.

Проблемы с качеством сборки, по-видимому, продолжают беспокоить владельцев автомобилей Tesla, о них часто пишет сайт Reddit. Один из пользователей рассказал о большом количестве дефектов сборки и плохо пригнанных деталей в его новом автомобиле.

Это абсолютно новый Tesla Model S Plaid. Правда, владелец утверждает, что автомобиль стоит 140 000 долларов, хотя на веб-сайте производителя эта модель стоит от 107 490 долларов. Впрочем, опции могут легко добавить к цене десятки тысяч долларов.

Рассказчик начинает с резиновой отделки вокруг дверной рамы, которая отслаивается, переходит к пластиковой отделке возле задних фонарей, которая прилегает неплотно, и к внешней отделке окон, которая также плохо прилегает и отрывается, если за нее легонько потянуть.

Однако больше всего настораживает крышка багажника, которая при открывании агрессивно раскачивается взад-вперед.

В комментариях к посту и другие пользователи платформы поделились историями о подобных неприятностях. Один утверждал, что модель X его друга имеет не соответствующие задние фонари, а другой говорит, что его модель Y протекает, когда идет дождь.

На проблемы с качеством сборки Tesla были нарекания и раньше.

Маск не раз заявлял, что готов пожертвовать прибылью ради объемов производства, но не жертвует ли он качеством в погоне за цифрами?

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Источник: Carscoops

Фото: Unsplash, Reddit