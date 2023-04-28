Водителям дали советы, как вести себя в грозу

Например, не советуют резко тормозить. А время гроз и сильных ливней, похоже, уже наступает.

Если непогода застала в дороге, не стоит парковаться на обочине. При интенсивном ливне другим участникам дорожного движения не видна разметка, а значит, велик риск аварии, считают эксперты сервиса «СберАвто».

Для остановки лучше выбирать безопасное место вдали от деревьев и ненадежных конструкций, которые могут упасть от порыва ветра, а также фонарных столбов и скоплений проводов.

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Идеальные места для экстренной остановки в городе в непогоду – многоуровневые наземные парковки и парковки возле торговых центров.

За городом лучше парковаться недалеко от АЗС, магазинов и на трассах, а также на асфальтированных съездах с дорог в поля.

Во время непогоды следует передвигаться на минимально возможной скорости, чтобы была возможность быстро среагировать на внезапные помехи.

При сильном ливне при движении на большой скорости может возникнуть эффект аквапланирования, когда между колесами и асфальтом образуется водяная пленка и автомобиль на время становится неуправляемым.

Если это все же случилось, важно плавно отпустить педаль газа и постараться затормозить двигателем, без резких движений, чтобы не усугубить ситуацию.

Двигаясь на машине во время грозы и ливня, нужно не забыть включить противотуманки, а если видимость совсем плохая, можно задействовать и аварийный сигнал, главное, чтобы вас видели другие участники движения.

Стоит помнить, что в грозу находиться внутри автомобиля безопаснее, чем снаружи: металлический корпус автомобиля служит своеобразным экраном для сидящего внутри человека.

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Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos.com