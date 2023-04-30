Эта Tesla оказалась крайне невезучей, и вот почему

Случилось это с Model Y, припаркованной на одной из улочек Тайваня.

Владелец новенькой Tesla в Чжубее (Тайвань) потерял свой автомобиль из-за провала. Электромобиль был припаркован на обочине дороги, а затем внезапно рухнул под землю.

Фотографии воронки, размещенные в Твиттере, показывают, что она была лишь немного больше, чем сама модель Y. То есть автомобилей и мопедов здесь было припарковано много, но лишь эту Теслу угораздило уйти под землю.

Спасатели смогли вытащить автомобиль, но левая сторона кроссовера получила серьезные повреждения.

По словам пользователя соцсети, опубликовавшего фото инцидента, Model Y была совершенно новой, ее владелец успел на ней прокатиться лишь пять раз и не мог надышаться на свой автомобиль.

Глубина ямы оказалась 3 метра, и жители этого района утверждают, что, хотя воронка появилась в 9:30 утра, они услышали странный шум около 5 утра. Неясно, связаны ли эти два события.

Впрочем, провалы в этом районе Чжубэя случались и раньше, и местные власти пытаются разобраться, в чем причина.

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Источник: Carscoops

Фото: из открытых источников