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Эта Tesla оказалась крайне невезучей, и вот почемуЭта Tesla оказалась крайне невезучей, и вот почему
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Эта Tesla оказалась крайне невезучей, и вот почему

Случилось это с Model Y, припаркованной на одной из улочек Тайваня.

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Владелец новенькой Tesla в Чжубее (Тайвань) потерял свой автомобиль из-за провала. Электромобиль был припаркован на обочине дороги, а затем внезапно рухнул под землю.

Фотографии воронки, размещенные в Твиттере, показывают, что она была лишь немного больше, чем сама модель Y. То есть автомобилей и мопедов здесь было припарковано много, но лишь эту Теслу угораздило уйти под землю.

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Спасатели смогли вытащить автомобиль, но левая сторона кроссовера получила серьезные повреждения.

По словам пользователя соцсети, опубликовавшего фото инцидента, Model Y была совершенно новой, ее владелец успел на ней прокатиться лишь пять раз и не мог надышаться на свой автомобиль.

Глубина ямы оказалась 3 метра, и жители этого района утверждают, что, хотя воронка появилась в 9:30 утра, они услышали странный шум около 5 утра. Неясно, связаны ли эти два события.

Впрочем, провалы в этом районе Чжубэя случались и раньше, и местные власти пытаются разобраться, в чем причина.

Источник: Carscoops

Фото: из открытых источников

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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