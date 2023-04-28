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Цены на отели в Турции пошли вниз: сколько стоит отдохнуть в мае

В борьбе за российских туристов отели конкурируют между собой, предлагая серьезные скидки.

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В феврале-марте цены на отдых на турецком побережье многим были не по карману. Не желая упускать такой лакомый кусок дохода, как туристы из России, отели начали снижать цены и предлагать скидки на размещение. Как отмечают в Российском союзе туриндустрии (РТС), такое развитие ситуации было ожидаемо, но не сейчас, а после майских праздников.

В середине мая неделя отдыха в отеле 5* с питанием по системе all inclusive обойдется на двоих от 70-90 тыс. рублей в зависимости от курорта. Летом это будет примерно на 30-40% дороже», – отмечает эксперт РСТ, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

По данным входящей в РСТ сети турагентств «Магазин горящих путевок», средняя цена на направлении на двоих снизилась за последние две недели на 20% – со 167 тыс. рублей до 130 тыс., еще более заметно падение в расчете на семью из трех человек – 210 тыс. вместо 275 тыс.

Алексан Мкртчян предположил, что снижение цен продолжится, а майские и июньские ценники на отдых в Турции уже сейчас выглядят вполне конкурентными. И потребитель активно на это реагирует, продажи оживились.

Спрос на турецкие отели был бы еще выше, если бы не аномально холодная весна. Средиземное море пока не прогрелось до привычных для этого времени года температур», – говорит эксперт РСТ.

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Источник: пресс-служба РСТ

Фото: Unsplash

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