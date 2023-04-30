VW представил замену Passat – цены и характеристики

В продаже новинка появится в конце этого – начале следующего года.

Это относительно недорогой электрический лифтбек, который составит серьезную конкуренцию Hyundai Ioniq 6, – Volkswagen ID.7.

Volkswagen ID.7 имеет очень низкий коэффициент сопротивления встречному потоку воздуха – всего 0,23. Достигается это благодаря ряду решений. Например, минималистичным дверным ручкам и аэродинамически оптимизированным колесам.

Среди интересных опций – панорамная крыша, которая может становиться непрозрачной при нажатии кнопки. Эта технология не нова, но она чаще встречается на машинах люксовых брендов.

VW ID.7 больше, чем кажется. Его длина составляет 4961 мм, а ширина и высота – 1862 и 1538 мм соответственно. Колесная база растянулась на 2966 мм! Это на 180 мм больше, чем у бензинового Passat. Тесно в салоне точно не будет.

ID.7 построен на платформе MEB и будет предлагаться с двумя аккумуляторными блоками на выбор. ID.7 Pro получит аккумулятор емкостью 77 кВтч, что позволит проезжать на одной зарядке до 615 км. Версия ID.7 Pro S будет оснащаться аккумуляторной батареей емкостью 86 кВтч, а запас ее хода составит до 700 км.

Аккумуляторы питаеют новый электропривод Volkswagen APP550. Это установленный на задних колесах электродвигатель мощностью 286 л.с. Также ожидается двухмоторная версия с полным приводом.

Стоимость VW ID.7 составит примерно от 43 тысяч долларов или от 3,46 млн рублей. Производиться новинка будет в Германии.

Как машины прошлого справлялись с бездорожьем? Это хорошо показано в видео, посвященном одному из самых массовых автомобилей середины прошлого века – Citroen 2CV.

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Фото: Carscoops.com