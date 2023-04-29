Как машины прошлого справлялись с бездорожьем – видео
Citroen 2CV — это небольшой автомобиль эконом-класса, который продавался во Франции в течение четырех десятилетий, начиная с 1950-х годов. Несмотря на его непритязательный внешний вид, на самом деле это крепкий автомобиль, поскольку немало этих Ситроенов эксплуатируются до сих пор.
И у нас есть возможность выяснить, насколько хороши эти автомобили были при езде по бездорожью. Ведущий канала TFLclassics решил показать это и привез черно-желтый Citroen 2CV на настоящую внедорожную трассу.
Следует отметить, что Citroen 2CV оснащен сложной системой подвески и был разработан специально для езды по пересеченной местности. Автомобиль с кузовом на раме, представленный в конце 1940-х годов в послевоенной Франции, разрабатывался для разбитых дорог. Подвеска на рессорах – полностью независимая. Дорожный просвет составляет более 20 см.
В видео показано, насколько хорошо управляется Citroen 2CV и проезжает там, где застревают многие современные кроссоверы. Вывесить его колесо очень сложно.
Итак, может ли Citroen 2CV ездить по бездорожью? Конечно, может! И гораздо лучше машин, оснащенных современными подвесками и несколькими режимами езды, включая внедорожные.
- Названы менее убитые машины из каршеринга на вторичке – их можно покупать, даже несмотря на то, что они использовались в коммерческих целях.
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Фото, видео: Youtube
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