Как машины прошлого справлялись с бездорожьем – видео

Это хорошо демонстрирует один из самых массовых автомобилей середины прошлого века Citroen 2CV.

Citroen 2CV — это небольшой автомобиль эконом-класса, который продавался во Франции в течение четырех десятилетий, начиная с 1950-х годов. Несмотря на его непритязательный внешний вид, на самом деле это крепкий автомобиль, поскольку немало этих Ситроенов эксплуатируются до сих пор.

И у нас есть возможность выяснить, насколько хороши эти автомобили были при езде по бездорожью. Ведущий канала TFLclassics решил показать это и привез черно-желтый Citroen 2CV на настоящую внедорожную трассу.

Следует отметить, что Citroen 2CV оснащен сложной системой подвески и был разработан специально для езды по пересеченной местности. Автомобиль с кузовом на раме, представленный в конце 1940-х годов в послевоенной Франции, разрабатывался для разбитых дорог. Подвеска на рессорах – полностью независимая. Дорожный просвет составляет более 20 см.

В видео показано, насколько хорошо управляется Citroen 2CV и проезжает там, где застревают многие современные кроссоверы. Вывесить его колесо очень сложно.

Итак, может ли Citroen 2CV ездить по бездорожью? Конечно, может! И гораздо лучше машин, оснащенных современными подвесками и несколькими режимами езды, включая внедорожные.

Фото, видео: Youtube