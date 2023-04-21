#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Названы менее убитые машины из каршеринга на вторичке

Их можно покупать, даже несмотря на то, что они использовались в коммерческих целях.

За РулемНовый трейлер «Форсажа 10» – самая динамичная реклама фильма

Не будем томить и тянуть кота за хвост. Это Renault Kaptur и Kia Rio X-Line.

Эти машины реже других попадали в ДТП и не подвергались серьезным ремонтам, выяснили специалисты «Автотеки» (сервис онлайн-проверки автомобилей с пробегом).

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
«В связи с ростом популярности каршеринга сервисы сталкиваются с необходимостью обновления автопарка. По сведениям "Автотеки", по сравнению с 2021 годом в ушедшем году в каршеринге стали чаще использоваться модели Smart Forfour, Smart Fortwo, Nissan Qashqai, Hyundai Creta и Skoda Octavia. Соответственно, покупатели автомобиля с пробегом при поиске авто могут столкнуться с экземпляром, который ранее активно эксплуатировался в каршеринге. Для того чтобы избежать возможных рисков, связанных с состоянием автомобиля, важно проверять его историю», – рассказали РГ представители «Автотеки».

За РулемNissan показал странный внедорожник

Если смотреть по брендам, то менее других в каршеринге убиваются Renault и Skoda. Второе место досталось машинам Smart и Kia. На третьем месте – Hyundai и Ford. Замыкают пятерку лидеров Volkswagen и Nissan.

По моделям самыми хорошо сохранившимися стали уже упомянутые Renault Kaptur и Kia Rio X-Line, а также Hyundai Solaris, Renault Logan, Smart Fortwo, Kia Rio, Skoda Octavia и Skoda Rapid. Чуть более страдают Smart Forfour, Hyundai Creta и Volkswagen Polo.

Фото: АГН «Москва»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 632
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0