Названы менее убитые машины из каршеринга на вторичке

Их можно покупать, даже несмотря на то, что они использовались в коммерческих целях.

Не будем томить и тянуть кота за хвост. Это Renault Kaptur и Kia Rio X-Line.

Эти машины реже других попадали в ДТП и не подвергались серьезным ремонтам, выяснили специалисты «Автотеки» (сервис онлайн-проверки автомобилей с пробегом).

«В связи с ростом популярности каршеринга сервисы сталкиваются с необходимостью обновления автопарка. По сведениям "Автотеки", по сравнению с 2021 годом в ушедшем году в каршеринге стали чаще использоваться модели Smart Forfour, Smart Fortwo, Nissan Qashqai, Hyundai Creta и Skoda Octavia. Соответственно, покупатели автомобиля с пробегом при поиске авто могут столкнуться с экземпляром, который ранее активно эксплуатировался в каршеринге. Для того чтобы избежать возможных рисков, связанных с состоянием автомобиля, важно проверять его историю», – рассказали РГ представители «Автотеки».

Если смотреть по брендам, то менее других в каршеринге убиваются Renault и Skoda. Второе место досталось машинам Smart и Kia. На третьем месте – Hyundai и Ford. Замыкают пятерку лидеров Volkswagen и Nissan.

По моделям самыми хорошо сохранившимися стали уже упомянутые Renault Kaptur и Kia Rio X-Line, а также Hyundai Solaris, Renault Logan, Smart Fortwo, Kia Rio, Skoda Octavia и Skoda Rapid. Чуть более страдают Smart Forfour, Hyundai Creta и Volkswagen Polo.

Nissan представил новый Qashqai. Именно эта китайская версия кроссовера будет поставляться в Россию – по схеме параллельного импорта.

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Фото: АГН «Москва»