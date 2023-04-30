Новый внедорожник Ford – первые фото
Ford ожидает, что новинка будет очень и очень популярна, а главными ее конкурентами станут Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 и Toyota bZ4X.
Новый Ford Explorer создавался в сотрудничестве с Volkswagen и построен на той же платформе MEB, что и Volkswagen ID.4. У компаний было несколько лет, чтобы собрать отзывы об электромобилях VW, и поэтому Ford учел все пожелания потенциальных клиентов.
Explorer кажется более коренастым, чем ID.4. Он шире своего немецкого собрата, но на 124 мм короче и на 40 мм ниже. Несмотря на это, внедорожник имеет 450-литровый багажник, а если сложить задние сиденья, то объем грузового отсека увеличится до 1400 литров.
Самым доступным по цене Explorer будет заднеприводный вариант мощностью 170 л.с. Также будет более мощная, но тоже заднеприводная версия – 286 л.с. и с запасом хода до 540 км.
Двухмоторный полноприводный Explorer имеет мощность 335 л.с. – на 40 л.с. больше, чем у топового VW ID.4 GTX. Запас хода этой версии составит 49 км. Все версии Explorer будут заряжаться от 10% до 80% примерно за 25 минут.
Стоить Ford Explorer, в переводе на наши деньги, будет примерно от 4 млн до 5 млн рублей. Продажа автомобилей в Европе начнется в конце 2023 года.
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Фото: Ford
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Отзывы о Ford Explorer (1)
Комментарий:
Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один миллион рублей!