Малолитражки исчезнут как класс
Если экологические нормы «Евро-7» примут в нынешнем виде, Skoda, как и Volkswagen, уберет из модельного ряда все бензиновые малолитражки. В первую очередь, уйдет известная у нас Fabia.
Дело в том, что адаптация к новым эконормам (и достижение требуемых показателей средних выбросов по модельному ряду) настолько увеличит себестоимость машин, что производить их станет нерентабельно.
Сейчас Fabia стоит в Европе от 18,2 тыс. евро (1,64 млн рублей). Уже в следующем году ее заменят на электромобиль аналогичного размера.
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Источник: Автоновости дня
Фото: Skoda
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Отзывы о Skoda Fabia (1)
Достоинства:
Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая
Недостатки:
нисковата
Комментарий:
машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.