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Малолитражки исчезнут как класс

Скоро их станет невыгодно производить.

За РулемЦены на Lada снизятся

Если экологические нормы «Евро-7» примут в нынешнем виде, Skoda, как и Volkswagen, уберет из модельного ряда все бензиновые малолитражки. В первую очередь, уйдет известная у нас Fabia.

Дело в том, что адаптация к новым эконормам (и достижение требуемых показателей средних выбросов по модельному ряду) настолько увеличит себестоимость машин, что производить их станет нерентабельно.

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Сейчас Fabia стоит в Европе от 18,2 тыс. евро (1,64 млн рублей). Уже в следующем году ее заменят на электромобиль аналогичного размера.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Skoda

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За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Skoda Fabia (1)

За РулемБезымянный
Skoda Fabia  2012/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая

Недостатки:

нисковата

Комментарий:

машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.

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