Малолитражки исчезнут как класс

Скоро их станет невыгодно производить.

Если экологические нормы «Евро-7» примут в нынешнем виде, Skoda, как и Volkswagen, уберет из модельного ряда все бензиновые малолитражки. В первую очередь, уйдет известная у нас Fabia.

Дело в том, что адаптация к новым эконормам (и достижение требуемых показателей средних выбросов по модельному ряду) настолько увеличит себестоимость машин, что производить их станет нерентабельно.

Сейчас Fabia стоит в Европе от 18,2 тыс. евро (1,64 млн рублей). Уже в следующем году ее заменят на электромобиль аналогичного размера.

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Источник: Автоновости дня

Фото: Skoda