Volkswagen Tiguan уйдет в историю

Причем это произойдет уже в 2024 году.

Volkswagen Tiguan в следующем поколении лишится семиместной удлиненной версии Allspace. Ее место займет Tayron, который из локальной китайской станет глобальной моделью и будет собираться прямо в Германии, в Вольфсбурге.

В основу нового Tayron ляжет платформа MQB-A2, на которой также будет базироваться Skoda Kodiaq второго поколения. Длина новинки составит от 4,6 до 4,9 метра, чтобы не конкурировать с Touareg.

Учитывая планируемый тотальный переход Европы на электромобили, Tayron может стать одной из последних моделей на ДВС на этом рынке.

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Источник: Autocar India

Фото: Volkswagen