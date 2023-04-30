Volkswagen Tiguan уйдет в историю
Volkswagen Tiguan в следующем поколении лишится семиместной удлиненной версии Allspace. Ее место займет Tayron, который из локальной китайской станет глобальной моделью и будет собираться прямо в Германии, в Вольфсбурге.
В основу нового Tayron ляжет платформа MQB-A2, на которой также будет базироваться Skoda Kodiaq второго поколения. Длина новинки составит от 4,6 до 4,9 метра, чтобы не конкурировать с Touareg.
Учитывая планируемый тотальный переход Европы на электромобили, Tayron может стать одной из последних моделей на ДВС на этом рынке.
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Источник: Autocar India
Фото: Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)
Достоинства:
Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.
Недостатки:
Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения
Комментарий:
Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л