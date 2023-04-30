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Volkswagen Tiguan уйдет в историю

Причем это произойдет уже в 2024 году.

За РулемНовые поколения Skoda Superb и Kodiaq: первые изображения

Volkswagen Tiguan в следующем поколении лишится семиместной удлиненной версии Allspace. Ее место займет Tayron, который из локальной китайской станет глобальной моделью и будет собираться прямо в Германии, в Вольфсбурге.

В основу нового Tayron ляжет платформа MQB-A2, на которой также будет базироваться Skoda Kodiaq второго поколения. Длина новинки составит от 4,6 до 4,9 метра, чтобы не конкурировать с Touareg.

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Учитывая планируемый тотальный переход Европы на электромобили, Tayron может стать одной из последних моделей на ДВС на этом рынке.

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Источник: Autocar India

Фото: Volkswagen

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Volkswagen Tiguan (18)

За РулемБезымянный
Volkswagen Tiguan  2017/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Практически все электронные фишки какие только можно было впихнуть в комплектацию City (кроме полного привода) впихнули.

Недостатки:

Жёсткая подвеска, нервная работа 6-ти ступенчатого робота на некоторых режимах движения

Комментарий:

Купил бы себе такой же, но на полном приводе...и лучше бы 2л

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