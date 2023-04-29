#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Эта Tesla оказалась крайне невезучей, и вот почемуЭта Tesla оказалась крайне невезучей, и вот почему
Случилось это с Model Y, припаркованной на...
Назад в СССР: автомобилисты «подсели» на ковровый тюнингНазад в СССР: автомобилисты «подсели» на ковровый тюнинг
Коврами с узорами застилают полы даже...
Новый внедорожник Ford – первые фотоНовый внедорожник Ford – первые фото
Вы не поверите, но вот каким стал хорошо всем...

В России снова продают Volkswagen Golf

Угадаете цену?

За РулемНовые поколения Skoda Superb и Kodiaq: первые изображения

Российские дилеры продают новые Volkswagen Golf восьмого поколения. Присутсвуют машины 2022 и 2023 годов выпуска в разных версиях.

Например, в Тюменской области и Санкт-Петербурге продают машины с турбомотором 1,4 л мощностью 150 л.с., роботизированной коробкой DSG и передним приводом за 2,9 и 3,4 млн рублей соответственно.

За Рулем
За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Golf GTI с мотором 2 л (245 л.с.) дороже: В Ставропольском крае за машину 2022 года хотят 5,4 миллиона рублей, в Приморском крае и Амурской области – 4,2 миллиона.

Самый дорогой Golf – версию R с двигателем 2 л (320 л.с.) и полным приводом 2022 года выпуска – продают в Ставропольском крае за 7,5 миллиона рублей.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Газета.ру

Фото: Volkswagen

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о Volkswagen Golf (1)

За РулемБезымянный
Volkswagen Golf  2010/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

Написать отзыв