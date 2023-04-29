В России снова продают Volkswagen Golf

Угадаете цену?

Российские дилеры продают новые Volkswagen Golf восьмого поколения. Присутсвуют машины 2022 и 2023 годов выпуска в разных версиях.

Например, в Тюменской области и Санкт-Петербурге продают машины с турбомотором 1,4 л мощностью 150 л.с., роботизированной коробкой DSG и передним приводом за 2,9 и 3,4 млн рублей соответственно.

Golf GTI с мотором 2 л (245 л.с.) дороже: В Ставропольском крае за машину 2022 года хотят 5,4 миллиона рублей, в Приморском крае и Амурской области – 4,2 миллиона.

Самый дорогой Golf – версию R с двигателем 2 л (320 л.с.) и полным приводом 2022 года выпуска – продают в Ставропольском крае за 7,5 миллиона рублей.

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Источник: Газета.ру

Фото: Volkswagen