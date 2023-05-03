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В Continental признались, что знали о мошенничествеВ Continental признались, что знали о мошенничестве
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В Continental признались, что знали о мошенничестве

Расследование скандала с дизельными двигателями VW продолжается, участников в нем становится все больше.

VW_touareg_zr_11_14aВылетели в трубу: к чему приведет «дизельгейт»

Технический руководитель проекта Continental признался в причастности к скандалу с дизельным двигателем Volkswagen, сообщили агентству Рейтер в немецкой прокуратуре.

Этот человек (чье имя пока держится в секрете) признал, что в компании знали и участвовали в незаконном использовании так называемых устройств подтасовки данных в дизельных автомобилях VW. В прокуратуре отметили, что в результате добровольного признания к этому человеку будут относиться снисходительно во время вынесения приговора.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Устройства, обнаруженные в 2015 году, использовались для обхода теста на выбросы двигателя и вызвали самый большой корпоративный скандал в истории VW.

По данным прокуратуры, в общей сложности 60 человек сейчас находятся под следствием за пособничество и подстрекательство к мошенничеству и злоупотребление доверием.

В ноябре 2021 года прокуратура расширила круг подозреваемых в причастности к скандалу с дизельными двигателями Volkswagen, включив в него бывших топ-менеджеров Continental.

Справка

Дизельгейт — скандал вокруг немецкого концерна Volkswagen, связанный с вредными выбросами автомобилей. Компанию уличили во внедрении в автомобили специального программного обеспечения, которое занижало реальные показатели вредных выхлопов на тестах.

Источник: Reuters

Фото: Continental AG

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За РулемАлексеева Елена
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