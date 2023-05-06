Этот автомобиль (настоящий!) можно заказать по почте

И обойдется он примерно в 900 тысяч рублей.

У этого Luvly O есть нечто общее с мебелью IKEA. Микроэлектромобиль стоимостью 10 тысяч евро отправляется с завода в разобранном виде – в одной-единственной коробке.

Компания Luvly, разработавшая разборный автомобиль, находится в Стокгольме. Идея проста – автомобиль поставляется в разобранном виде: 20 деталей помещаются в компактную упаковку. Однако, в отличие от мебели IKEA, которую собирает покупатель, машины Luvly собираются на небольших региональных фабриках или в сервисах.

Как заявляет производитель, при производстве Luvly O требуется на 80% меньше энергии, чем при производстве обычного электромобиля, а все детали машины могут отправляться на вторичную переработку.

Электромобиль имеет длину 2700 мм, ширину 1530 мм и высоту 1440 мм. Внешний дизайн минималистичный, решетки радиатора, конечно же, нет, как и привычных колесных ниш. Также у машины утопленные круглые фары, а заднего стекла нет.

Внутри установлены два сиденья и есть даже багажник объемом 267 литров.

Вес микроавтомобиля составляет менее 400 кг, а для поездок протяженностью 100 км ему достаточно всего 6 кВтч. Соответственно, машина и получила батарею емкостью 6 кВтч. Для поездок по городу на работу или обратно или для шопинга этого вполне достаточно.

Батарея состоит из двух съемных частей – их можно заряжать, забирая домой. При этом каждый модуль заряжается до 100% всего за час (от обычной розетки).

Компания Luvly также заявляет, что создала самый безопасный в своем сегменте автомобиль, имеющий сэндвич-композитный кузов с зонами поглощения энергии удара.

Старое видео краш-тестов – пикап против спорткара: это видео было снято примерно в середине 1990-х годов. В нем в буквальном смысле столкнулись Ford F-150 и Mitsubishi 3000GT.

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Фото: Luvly