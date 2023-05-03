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Где люди проводят майские праздники? Вы удивитесь!

Первомай остался позади, но короткая рабочая неделя уже вовсю идет, а вслед за ней наступит и продолжение майских каникул — празднование Дня Победы.

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Как отдыхают и будут отдыхать в ближайшие дни наши читатели, мы узнали из опроса «За рулем» в Viber. Ответы получились довольно интересными – с некоей традиционной точки зрения на способы досуга в майские праздники.

А вот в тенденцию последних лет ответы вполне вписываются – подобные результаты опросов мы уже получали.

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Итак, самая малочисленная группа — 2% из более чем 3 тысяч респондентов – это те, кто отправится в небольшой отпуск без машины. Еще 3% ответили, что будут ходить по гостям. Немногим больше истинных энтузиастов автомобилизма: 5% сказали, что отправятся в путешествие на машине. Мы с вами!

«За рулем» в Viber – подписаться!

Огромное количество людей (почти половина ответов) сказали «дача, природа, шашлыки!», и их мы тоже прекрасно понимаем. Но это не самая многочисленная группа. Больше всего (48%) ответов – за вариант «Никуда не поеду, дома хорошо»... И ведь свой резон есть и в этой точке зрения!

За Рулем

Фото: Depositphotos

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За РулемИннокентий Кишкурно
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