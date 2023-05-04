У форума «Путешествуй!» – 2023 появился партнер из Центральной Азии

И это – Кыргызская Республика. Страну с численностью населения 7 млн человек ежегодно посещает более 3 млн туристов.

Кыргызстан стал страной-партнером третьего Российского туристического форума «Путешествуй!». На мероприятии страна представит свой туристический потенциал – люди узнают, где отдохнуть на побережье чудесного Иссык-Куля, как доехать до озера Сон-Куль, а также о диковинных водопадах и красивейших местах в горах Тянь-Шань.

В стране есть место и для пляжного отдыха, можно выбрать маршрут для пешего похода, попробовать рафтинг и каякинг, посетить термальные источники.

Природные условия здесь благоприятны и для развития зимних видов туризма. Основные направления для зимнего отдыха – город Бишкек, Чуйская область и восточная часть Иссык-Кульской области.

Мастер-планы по развитию горнолыжных курортов и лечебно-оздоровительных комплексов реализуются Фондом поддержки развития туризма в Кыргызской Республике. Правительство страны привлекает иностранных инвесторов, упрощает процедуры создания бизнеса и обеспечивает предсказуемый бизнес-климат.

В зоне делового общения на выставке можно будет узнать о предложениях для российских предпринимателей при инвестициях в туристическую инфраструктуру Кыргызской Республики.

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Городом-партнером туристического форума «Путешествуй!» выступают Санкт-Петербург и новогодняя столица России – Владимирская область. Партнер деловой программы – МГИМО. Организационный партнер – «Кубань-Вино».

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Фото: фонд Росконгресс