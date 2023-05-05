Вечный огонь отправляется в 13 стран и 33 региона России

Сегодня, 5 мая, стартует акция ОНФ «Огонь памяти» – он преодолеет расстояние общей протяженностью 75 715 км.

В Александровском саду горит Вечный огонь в память о погибших в годы Великой Отечественной войны советских воинах и мирных жителях. Побывать возле него, тем более накануне Дня Победы, – знаковое событие, особенно для ветеранов, которые хотели бы почтить память своих погибших товарищей. Но не у всех есть возможность посетить Александровский сад.

В знак признательности активисты Народного Фронта доставят ветеранам лампы с частицами Вечного огня из Александровского сада.

Это уже традиционная акция и проводится в 2023 году в седьмой раз. Она проходит в начале мая, накануне Дня Победы. Акция открывается торжественной церемонией взятия частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. После этого стартует автопробег, и огонь развозят в разных направлениях.

В этом году частичкам огня предстоит преодолеть расстояние в 75 715 км. Из них 61 260 км – самолетом и 14 455 км – автомобилями и поездами.

Уже второй год акция имеет международный статус и проводится совместно с федеральным агентством «Россотрудничество». Частицы Вечного огня отправляются не только в города и села России, но и в другие страны. В этом году – в 13 стран и 33 региона России, в том числе в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Планируется также важное символическое событие – зажжение Вечного огня в Бахмуте, на Холме Славы.

Среди стран, куда отправятся частички огня с Могилы Неизвестного солдата, – Республика Абхазия, Азербайджанская Республика, Аргентинская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Германия, Израиль, Республика Кипр, Киргизская Республика, Республика Сербия, Республика Сербская (Босния и Герцеговина), Республика Чили, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.

Фото: Lipetskcity.ru