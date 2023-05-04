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Стало известно, когда в России появится полностью отечественный электромобиль

Разработка новой платформы уже ведется.

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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает, что Россия может догнать лучших мировых вендоров, но лишь при условии поддержки российских производителей электромобилей. И такая работа уже ведется: новая платформа для электрокаров должна появиться в 2024-2025 гг, уточнил Ликсутов.

«Я лично верю в электромобиль. Наш опыт с электробусами показал, что это удачное решение. Машина отлично зарекомендовала себя и зимой, и летом — никакого дизеля и биодизеля, прогревается в три раза быстрее, чем дизельная зимой. Много и других преимуществ. К примеру, в дизельной машине деталей, которые надо менять, больше 2 тысяч, а в электробусе — 200. Это экономия денег города, в первую очередь», - отметил заммэра столицы.

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Источник: CNews

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"

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