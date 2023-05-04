Стало известно, когда в России появится полностью отечественный электромобиль

Разработка новой платформы уже ведется.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает, что Россия может догнать лучших мировых вендоров, но лишь при условии поддержки российских производителей электромобилей. И такая работа уже ведется: новая платформа для электрокаров должна появиться в 2024-2025 гг, уточнил Ликсутов.

«Я лично верю в электромобиль. Наш опыт с электробусами показал, что это удачное решение. Машина отлично зарекомендовала себя и зимой, и летом — никакого дизеля и биодизеля, прогревается в три раза быстрее, чем дизельная зимой. Много и других преимуществ. К примеру, в дизельной машине деталей, которые надо менять, больше 2 тысяч, а в электробусе — 200. Это экономия денег города, в первую очередь», - отметил заммэра столицы.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: CNews

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"