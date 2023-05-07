JAC начнет продажи бюджетного Yiwei 3 (Ивей) в июне

Yiwei 3— первый автомобиль марки, построенный на новой платформе JAC DI.

JAC запустила бренд Yiwei в Китае совсем недавно - 12 апреля и объявила, что он предназначен для молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет.

Запас хода электромобиля Yiwei 3 составит 600 км, а цены обещают на уровне 100 000–150 000 юаней (1,1 млн рублей – 1,6 млн рублей).

Yiwei 3 — городской пятидверный автомобильчик с пятью сиденьями. Его габариты(Д/В/Ш): 4025/1770/1560 мм, колесная база - 2620 мм. На задней части автомобиля есть и английские буквы EV3, которые говорят о том, что его готовят к экспорту. В целом, это очаровательный «лупоглазый» компакт с аккуратным дизайном.

У него один мотор мощностью 70 кВт или 100 кВт, а максимальная скорость ограничена 150 км/ч. Известно, что кроме версии с запасом хода 600 км, предложат еще и две попроще с пробегами на одной зарядке в 300 км и 400 км.

Электрокар поддерживает быструю зарядку переменным и постоянным током. На автосалоне в Шанхае компания JAC также представила Yiwei 3, работающий от натрий-ионной батареи. Однако дата запуска такой версии пока неизвестна.

Поскольку к производителю JAC благосклонно относятся в России, появление китайского бюджетника у нас не исключено тоже.

Кроме этой новинки, Yiwei планирует выпустить еще четыре новых модели в ближайшие пять лет: Yiwei 5, Yiwei X5, Yiwei 3 и Yiwei X3.

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Источник, фото: carnewschina.com