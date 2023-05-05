Все ограничения для автомобилей и пешеходов в связи с празднованием Дня Победы

Планируйте поездки заранее!

В центре Москвы с 4 по 10 мая проходят масштабные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы. В связи с этим столичный Дептранс предупредил водителей и пешеходов о планируемых ограничениях.

С 4 по 9 мая на ряде центральных улиц будет запрещена парковка. Когда и где – можно узнать здесь.

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7 и 9 мая с открытия метро и до окончания мероприятий ряд станций в центре закрываются на выход. При этом входы и пересадки будут работать. Подробнее – здесь.

9 мая с 10:00 и вплоть до окончания торжественных мероприятий будет перекрыт Волгоградский проспект и фактически весь центр в пределах Садового кольца. С раннего утра (примерно с 05:30) движение будет ограничено на большинстве центральных улиц.

До 10 мая в центре города не будет работать каршеринг: нельзя будет взять машину в аренду и завершить поездку.

Машины нельзя будет арендовать из-за работы систем, которые заглушают GPS-сигнал.

По этой же причине в центре столицы с перебоями работает навигация. О проблемах с определением геопозиции на картах Москвы пользователи сервисов сообщают в соцсетях.

До 10 мая также закрыта для посетителей Красная площадь в связи с проведением Парада Победы.

Как сообщалось ранее, с 3 мая в Москве запрещен запуск беспилотников.

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Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»